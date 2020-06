To, co vypadá jako máslo, a dokonce třeba i stojí stejně, nemusí máslem vůbec být! Možná jste v obchodě naletěli lákavému obalu, který nesl výrazným písmem napsaný název Lahodné 82%! Ačkoli bychom na první pohled řekli, že jde o máslo, ve skutečnosti se jedná o směsný tuk! Podle odbornice na legislativu potravin Kamily Míkové je takové označení na hraně klamavého jednání!

Žádný směsný roztíratelný tuk v názvu nesmí mít »máslo«, protože ve složení obsahuje i rostlinný tuk, což je u skutečného másla zakázané (tam smí být jen mléčný tuk), ale někteří obchodníci jej prodávají společně s másly. A výrobci zase vymýšlejí, jak v mezích zákona svůj produkt k máslu připodobnit.

Produkt s názvem Lahodné 82 % na etiketě společnosti Milkpol může spotřebitele mást už uvedenými procenty. Většina Čechů totiž dnes ví, že standardem pro máslo je právě 82 procent mléčného tuku. „Takže fejkisti začnou používat tuhle magickou cifru, protože bude prodávat,“ popisuje food blogerka Petra Pospěchová, která na sociálních sítích na výrobek upozornila. Oněch lákavých 82 % totiž z hlavní části tvoří tuk rostlinný nebo živočišný, nikoliv mléčný.

Podobnými výrobky se Petra Pospěchová, která se ve své profesi věnuje potravinářskému průmyslu a gastronomii, zabývá léta. „Tenhle konkrétní kousek jsem potkala v krámě v naší vesnici. Že je nějaký podezřelý bylo jasné hned: mnohoznačné "Lahodné" na obalu, nižší gramáž než obvyklého máslového čtvrt kila...no a nakonec těch 82 %? V tomhle případě je to ale ze 70 procent laciný palmový tuk - prostě náhražka," vysvětluje Petra.

Předražený palmový olej

„Kdyby byl výrobce fér, tak vůbec nehraje na podobnost s rozměrem/balením/vzhledem (kudrnka máslově žlutého tuku na obalu taky nechybí)) másla. A může tomu prostě říkat směsný tuk. Nebo tomu dát nějaké jméno. Ale to by se nejspíš tak dobře neprodávalo. Takhle se spousta důvěřivých spotřebitelů přehlédne a v domění, že kupuje máslo v akci, si pořídí předražený palmový olej. Tahle praxe je na hraně zákona. Kdyby napsali máslo a prodávali v obalu něco jiného, tak zákon poruší. Takhle ale ne. Osobně bych to ale stíhala stejně. Je to klamání spotřebitele," uzavírá food blogerka.

Food blogerka Petra Pospěchová | archiv Petry Pospěchové

Odbornice na legislativu: Na hraně klamavého jednání

Požádali jsme o hodnocení výrobku odbornici na legislativu potravin Kamilu Míkovou, která pravidelně spolupracuje na spotřebitelských testech Blesku. „Máte pravdu, obchodní název "Lahodné 82%" je zavádějící a může uvádět spotřebitele v omyl. Zákonný název je Směsný tuk, což je v pořádku, i složení je v pořádku, a kdyby napsali "Lahodný 82%", tak by bylo jasné, že se to vztahuje k směsnému tuku, a bylo by to akceptovatelné,“ vysvětluje Míková a dodává:

„Ale nelze o směsném tuku uvést "Lahodné 82%", to je nelogické, gramaticky nesmyslné a skutečně to navozuje představu másla, což je na hraně klamavého jednání.“

Odbornice na legislativu potravin Kamila Míková. | Daniel Černovský

Zástupce firmy: Lahodný by znělo nespisovně

Blesk.cz se s žádostí o vyjádření obrátil i na společnost Milkpol. Podle manažera Ondřeje Kučery Lahodné odpovídá složením i cenou požadavkům trhu a ani samotný název nevnímá jako problematický. „Název „Lahodné 82%“ jsme pečlivě zvažovali a dospěli jsme k názoru, že nejlépe charakterizuje povahu našeho výrobku, který je příjemné lahodné chuti a zároveň skutečně obsahuje 82% tuku," vysvětluje Kučera.

„Případné označení „Lahodný“, které navrhujete, jsme vyřadili právě z důvodu, že, koncovka „-ý“, nám implikovala nespisovné vyjadřování. Nesouhlasíme ani s názorem, že náš název „Lahodné 82%“ navozuje u zákazníků představu másla. V názvu ani v popisu výrobku není uvedeno nic takového jako máslový, máselný, máslová," dodává zástupce firmy.

K věci se vyjádřil i jednatel firmy Luboš Procházka, který také žádný problém s etiketou výrobku nevidí. „Ta záležitost není úplně tak, jak je popisovaná. Já se osobně domnívám, že třeba daleko víc zavádějící je napsat na obal Rama máslová, než nějaké Lahodné. Lahodné se vystavuje v regálech směsných tuků, nikdy ne s máslem, tak jak si to někdo může poplést s máslem, to nechápu," přemýšlí Procházka.

K výrobku se vyjádřila i specialistka na zdravotní prevenci a výživu Pharm Dr. Margit Slimáková, která se na svém blogu rovněž věnuje nejrůznějším sporným potravinářským výrobkům. „Název skutečně naznačuje máslo, ale to produkt zcela jistě není. Je to levnější slátanina, zbytečnost, kterou nechápu, proč by měl někdo chtít konzumovat,“ soudí Slimáková.

Obal směsného tuku s názvem Lahodné 82 % | Petra Pospěchová

SZPI: Může se jednat o hraniční případ

Případ Blesk.cz předal k prošetření Státní zemědělské a potravinářské inspekci. „SZPI jako státní dozorová organizace nemůže sdělovat stanoviska na základě zprostředkovaných informací. Činí tak pouze u vzorků, které byly odebrány prostřednictvím úřední kontroly, proto vám v tento okamžik nemůžeme sdělit, zda je podle SZPI výrobek vyhovující, či nikoliv,“ odpovídá Bc. Marek Bartík z oddělení komunikace a dále upřesňuje:

„Podle nyní známých informací se může jednat o hraniční případ, kterými se SZPI pravidelně zabývá. Pokud bychom došli k závěru, že označení výrobku není vyhovující, budeme vás o tom informovat," dodává Bartík.

Chyták pro seniory

Na sociálních sítích vzbudil výrobek velký zájem a vyvolal diskuzi. „Muž mi ho půl roku zpátky taky nadšeně přinesl domů, tak jsem ho poučila, že tohle je chyták, a to to není starý člověk. Zrovna dneska jsem na to v krámě koukala, že to je ta samá potvora, co nechceme. Staříčci se můžou nachytat obzvlášť. Nevezmou si brejle a už je to v košíku,“ píše jedna z diskutujících.

Co je máslo?

Máslo musí obsahovat nejméně 80 a maximálně 90 % mléčného tuku. Nejčastěji najdete v obchodech másla s 82 % mléčného tuku. Dále nesmí obsahovat žádný rostlinný tuk a maximum povoleného množství vody nesmí být více než 16 %.

Jako "čerstvé" se označuje máslo do 20 dnů od data výroby, jako "stolní" máslo skladované nejdéle 24 měsíců při mrazírenských teplotách (na stolním másle musí být uvedeno datum výroby).

Název "tradiční máslo" patří výrobku přímo stloukanému z mléka či smetany.

Co jsou směsné roztíratelné tuky?

Jedná se o výrobky, v nichž je část mléčného tuku nahrazená rostlinným tukem. Podíl mléčného tuku se pohybuje v rozmezí od 10 do 80 % z celkového obsahu tuku.

Nahrazovat živočišný tuk rostlinným má smysl, pokud je rostlinný tuk kvalitní, tedy má vhodné složení mastných kyselin (málo nasycených mastných kyselin a velký podíl nenasycených mastných kyselin).