Oblíbený irský řetězec s levnou módou Primark se měl podle původních informací otevírat na Václavském náměstí v květnu. Jenže Jan Kotrbáček ze společnosti Cushman & Wakefield, který je jednatelem za společnost v ČR, se k tomu teď nezná. Blesk Zprávám uvedl, že otevření je plánované na podzim. Květinový dům, ve kterém Primark bude sídlit, už je zvenčí hotov. Podle Kotrbáčka se nyní bude řešit interiér. Primark nyní čelí obrovským ztrátám zisku. Musel dokonce 68 tisíc zaměstnanců poslat na neplacené volno. Má to ale pozitivní efekt pro spotřebitele: Primark chystá masivní slevy.

Podle původních informací se měla pobočka, která bude sídlit na Václavském náměstí v The Flow Building, otevírat v květnu. Tuto informaci Kotrbáček nyní odmítl a dodal, že se teprve dostavěla samotná budova zvenčí a nyní přichází fáze budování budovy uvnitř. „Teď ještě není nic nového, co řešit. Více budeme vědět v létě,“ dodal.

The Flow Building, neboli Květinový dům, je podle původního plánu dokončen. Lešení již zmizelo a jen v přízemí zůstávají pozůstatky stavby.

Přeplněné sklady? Ty vyřeší slevy

Stejně jako i jiné obchody s oblečením se Primark uložil k dočasnému spánku na několik měsíců. Podle britského serveru liverpoolecho dokonce podnik poslal 68 tisíc zaměstnanců na neplacené volno.

Dočasné uzavření mělo jistý efekt - sklady se naplnily k prasknutí. Podle britského serveru retailgazzete Primark dokonce najal společnost Savill, která je expert na mezinárodní nemovitosti, aby jim sehnal skladové prostory o velikosti 400 tisíc metrů čtverečních. Celkem by se pak mělo jednat o zboží v hodnotě 1,5 miliardy liber, tedy v přepočtu za více jako 45 miliard korun.

Nyní, když se situace ve světě pomalu uklidňuje, se Primark, který provozuje 370 obchodů ve 12 zemích světa, může opět pomalu otevírat. Generální ředitel Primarku George Weston k tomuto poznamenal, že bude otevírání pozvolné a Primark je připraven korigovat počet návštěvníků, i kdyby to mělo znamenat, že budou menší tržby.

„Musíme zajistit, aby naše prodejny byly bezpečné pro naše zaměstnance a naše zákazníky, i když to znamená zajistit, že bude najednou nakupovat méně lidí a my budeme přijímat nižší tržby, a to dokud nebude riziko minimální,“ konstatoval.

Přeplněné sklady nicméně chce Primark vyřešit tak, že zavede velké slevy, jak uvádí Mirror. Ty mají být údajně masivní. Už nyní přitom stojí dámské tričko v přepočtu 26 korun a šaty 300 až 500 korun.

Nicméně, na pražský Primark si ještě chvíli počkáme. „I já bych byl rád, kdyby se brzy umožnilo znovu otevřít obchody ve Velké Británii, kontinentální Evropě a USA, protože zablokování poškodilo naše podnikání a naše dodavatelské řetězce,“ zmínil West.

Ještě déle si pak počkáme na brněnskou pobočku, která by se měla v centru Olympia otevírat v roce 2022. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy bude brněnská pobočka levnější než ta pražská.