Už za několik týdnů by se Češi měli dočkat otevření první pobočky irského řetězce s levnou módou Primarku v zemi. V květnu má zahájit provoz prodejna v Praze a posléze i prodejna v Brně. Pro mnoho lidí to bude událost – Primark patří mezi obchody, kam Češi neváhají podnikat cesty dlouhé desítky kilometrů. Otevření české pobočky ale možná nebude tak pompézní, jak by mohlo být. Majitel značky, společnost Associated British Foods (ABF), přiznal, že kvůli situaci kolem koronaviru hrozí problémy s dodávkami oblečení.

ABF o tom promluvila pro agenturu Reuters. Říká, že je možné, že některé kolekce oblečení pro Primark budou zpoždění, nebo vůbec nedorazí, pokud bude současná nákaza koronavirem postupovat stejným tempem jako doposud.

Primark z Číny dodává přes 40 procent svého zboží. Země je ale momentálně paralyzovaná nákazou Covid-19, kvůli čemuž podstatná část továren, včetně těch na oblečení, stojí. Zatím to pro obchod problém není, ABF popsal, že řetězec se dobře zásobil před čínským novým rokem, kdy Číňané obvykle nepracují, ale krize může nastat v následujících měsících.

Ne jeden, ale dva Primarky v Česku! Po Praze míří i na Moravu. Víme, kdy a kde otevře

„Pokud bude pozastavení výroby pokračovat, riziko nedostatku některého zboží v druhé polovině tohoto fiskálního roku se zvyšuje,“ přiznal majitel Primarku. Firma proto podle svých slov aktuálně komunikuje se svými dodavateli v Číně a řeší, jak případně objednávky naplnit. „Zvažujeme různé strategie, včetně navýšení produkce od existujících dodavatelů v jiných regionech,“ odhalila.

Mezi nimi by podle finančního ředitele ABF Johna Basona mohli být dodavatelé z Bangladéše, Vietnamu, Kambodži, Turecka a východní Evropy, nicméně některé výrobky čínské výroby nelze nahradit. „Jde zejména o doplňky a podobné věci, v těchto oblastech je Čína velmi dobrá a je těžké ji v tomto nahradit… negarantuji, že dokážeme najít alternativu za všechno nedostatkové zboží z Číny,“ uvedl Bason pro Reuters.

Expert: Kompletní výpadky nehrozí

Při otevření Primarku v Česku by tedy nabídka měla být kompletní, otázkou však je, jak to bude pokračovat v následujících měsících. Podle Ondřeje Simona, odborníka na rozvoj byznysu v poradenské společnosti PwC, je to těžké odhadovat.

„V současné době je snaha predikovat, nakolik se nákaza rozšíří, velice problematická. Podle informací se však rychlost šíření v epicentru Číny začíná zpomalovat. Před několika dny ale byly čínské továrny po prodlouženém uzavření kvůli čínskému Novému roku opět otevřeny. Výroba sice neběží na 100 %, ale je evidentní, že si je Čína vědoma své pozice jako dodavatele do globálních retailových a výrobních řetězců a snaží se obnovit výrobu,“ klidní obavy Simon.

V Primarku nakoupí Pražané už v květnu. | Reuters

Podle něj se nestane, že by se obchody najednou ocitly bez zboží. „Pokud tedy dojde k určitému nedostatku zboží v obchodech, podle odhadů se bude jednat spíše o vybrané produkty než o prázdné regály. Vzhledem ke skladovým zásobám a flexibilitě světového retailového trhu můžeme očekávat nižší dostupnost určitých výrobků, a to především u těch prodejců, kteří se spoléhají výhradně na import z Číny. Dodavatelé Primarku ale sídlí v celkem pěti zemích a v Číně se nachází pouze asi polovina z nich,“ upozorňuje expert.

Boj Prahy s Brnem

Otevření dvou prodejen Primarku v Česku je součástí větší expanze značky do střední Evropy. V Česku měla nejdříve otevřít pouze pobočka v Praze, minulý týden ale server mediar.cz přinesl zprávu, že Primark vyroste i v Brně. V Praze obchod najdeme na Václavském náměstí v budově The Flow Building, v Brně se bude nacházet v obchodním centru Olympia.

„Obchod, který vzniká v Praze, bude vlajková loď střední a východní Evropy. Zákazníci z Čech a Moravy, kteří doteď jezdili do Drážďan, Lince a do Vídně, začnou jezdit do Prahy, protože půjde o obrovskou pobočku, která se navíc bude nacházet na zajímavém místě a v nové budově v samém centru Prahy,“ komentoval pro Blesk Zprávy příchod Primarku do Česka dříve Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Koronavirus v Česku a šíření kanalizací? Primářka Roháčová kvůli Itálii zdvihla prst

O brněnském pak minulý týden řekl, že bude pravděpodobně levnější než ten pražský. „Předpokládám, že v Brně Primark nasadí tak o pět procent nižší ceny než v Praze, v prvních měsících půjde možná i o něco níž, aby si rychle vydobyl tržní podíl. A pro klasické prodejny s módou v Brně to bude samozřejmě znamenat potíže, zejména pro ty, které sídlí v nákupních centrech a už dnes se jim třeba moc nedaří,“ uvedl Prouza.

Pražská pobočka otevře letos v květnu, otevření brněnské je plánované v průběhu příštího roku. Česko se tak zařadí po bok například Velké Británie, USA, Francie, Rakouska, Německa nebo Španělska, kde Primark existuje dlouhá léta. Jak zmínil Prouza, zejména pobočky v německých Drážďanech a rakouské Vídni byly mezi Čechy velmi oblíbené.

Primark totiž sází na mimořádně nízké ceny a širokou nabídku. Ovšem za to se na něj občas snáší i kritika, jelikož takto levné oblečení často vzniká v rozvojových zemích a za špatných podmínek. Řetězec na to v minulosti reagoval slovy, že udržitelnost jeho oblečení je oblast, které se chce intenzivně věnovat.