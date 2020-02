Blesk Zprávy: Na nákazu novým typem koronaviru zemřeli první dva Evropané, jde o staršího muže a ženu ze severu Itálie, kde již úřady potvrdily 50 nakažených pacientů. Ani jeden z nich nebyl v Číně. Jak mohlo k nákaze dojít?

Hana Roháčová: Samozřejmě je známo, odkud se koronavirus prvotně rozšířil, ale ten pohyb lidí a cestovatelů je velký. A vzhledem k tomu, že víc než 80 procent nákaz probíhá ve formě lehkého respiračního infektu (infekce, pozn. aut.), to znamená infektu dýchacích cest, tak se samozřejmě mohlo stát, že některé nakažené osoby se dostaly někam nekontrolovaně. A nebyly vyšetřenovány, protože k tomu nebyl důvod - to je jedna z nejpravděpodobnějších verzí.

Čína upozornila na případ muže z provincie Chu-pej, která je ohniskem nákazy, že u muže (70) se příznaky objevily až po 27 dnech inkubační doby. Dosud se za maximální inkubační dobu uvádělo 14 dní. Znamená to, že virus se mění, začíná mutovat?

Toto zatím nebylo nikdo zoficializováno, pořád se počítá jako inkubační doba doba do 14 dnů, někdy se uvádí do 10 dnů, takže je otázka, kdy u tohoto případu došlo k poslednímu kontaktu, ale nevím, že by se oficálně měnila délka inkubační doby.

Počet nakažených v Číně mírně klesl, zatímco v Evropě stoupá. Předznamenává to novou fázi šíření koronaviru?

Číňané udělali velká restriktivní opatření, nicméně těch případů jsou tam desítky tisíc - tedy těch, o kterých víme, respektive těch, které jsou potvrzeny. Ale tam může být celá řada případů, které nebyly dřív vyšetřovány. U šíření v Evropě a jiných státech mohli být lidé nemocní nikoliv tou závažnou formou, ale mohlo to u nich proběhnout velmi lehce.

Takže otázka samozřejmě je, jak ten virus se bude chovat na území jiných států než Čína, možná že jeho vlastnosti oslabí natolik, že to proběhne jako epidemie lehčího virového onemocnění. Nebo se bude chovat jako v Číně, ale to zatím nevíme.



Měly by státy zavést přísnější opatření k zastavení šíření?

To je u takového viru složité. Jak zastavit šíření? To by muselo dojít k izolacím jednotlivých států, měst nebo oblastí, kde se virus šíří, jako na východě Itálie. Ale je to složitá situace a těžko může Světová zdravotnická organizace nařídit státům, aby uzavřely hranice.



Čínští vědci identifikovali nový typ koronaviru v moči pacientů. Jak dnes oznámil čínský list The Global Times, virus se přesouvá krví k orgánům a mnohé může poškodit. Jeho přítomnost v moči také znamená, že se dostane do kanalizace. Můžeme se tedy koronavirus šířit i tímto způsobem?

O tomhle detailní informace nemám, ale řada virů se vylučuje močí, nicméně odpadní vody v zemích našeho hygienického standardu. Jsou dekontaminovány čili zbavovány choroboplodných zárodků v čističkách. Tímto způsobem by tak k rozšíření dojít nemohlo. Otázkou jsou samozřejmě země s nižším hygienickým standardem.

Dalo by se predikovat, zda se k nám koronavirus vůbec dostane?

Nelze predikovat, kdy se to dostane k nám. Mezinárodní pohyb je čilý, podívejte se, kolik občanů vycestovává ven a nemám na mysli cestování do epicentra nákazy v Asii. Pohyb nelze zastavit. Znovu opakuji, že otázka je, jak se virus bude chovat na území jiných států než v Číně. Nedá se říct, že se k nám nedostane, ale to je spekulativní.

Ale nemusel by...

Nemusel by se dostat, samozřejmě, ale Itálie ukazuje, že i když je to země, která hlídá hranice a občany, přesto se to stalo, takže stoprocentně si tím nebudeme jisti. Čas ukáže, ale dle mého názoru virus se zatím chová tak, jako virus chřipky - úmrtnost je stejná, i průběh je téměř stejný. Navíc 80 procent nákazy má lehký průběh, kdežto chřipka má skoro vždy těžký průběh. Virus se chová méně agresivně než chřipka, ale samozřejmě je to velký problém pro ty, kteří jsou oslabeni.

