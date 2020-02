Na konci ledna vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli koronaviru globální stav zdravotní nouze. Česká republika tak rozšířila bezpečnostní opatření na všech letištích v zemi a zavedla infolinkuStátního zdravotního ústavu (SZÚ). Funguje denně od 9 do 21 hodin. Blesk Zprávy zjišťovaly, s čím se ní lidé obracejí.

Infolinka Státního zdravotního ústavu pro veřejnost v souvislosti s koronavirem má číslo 724 810 106 a funguje každý den v čase od 9 do 21 hodin.

„Podle informací Ministerstva zdravotnictví přijala linka celkově již přes 500 hovorů od začátku svého fungování, tedy od 31. 1. 2020. Situace se nyní zklidňuje,“ řekla Blesk Zprávám vedoucí tiskového oddělení resortu Renata Povolná.

Nejvíce lidí volalo na linku krátce po jejím zprovoznění, zhruba 70 denně, v posledních dnech linka odbaví kolem 30-40 hovorů denně.

Hovory cestovatelů se zájmem o Japonsko, Thajsko a Vietnam

Podle ministerstva z 80 % volají na linku cestovatelé, kteří plánují vycestovat do některých z postižených zemí mimo Čínu.

„Jde především o Thajsko, Vietnam a Japonsko. Zajímá je riziko a ochrana. Ptají se také na očkování v souvislosti s cestou do té které země,“ doplňuje Povolná.

Na linku volají také lidé, kteří se ze zahraničí vracejí a zajímají se o prevenci, případně, jak po návratu postupovat, pokud se u nich projeví respirační potíže.

„Dále v menší míře na linku volají i provozovatelé hotelů a dalších služeb, které zajímají opatření v rámci ubytovávání hostů, kteří přicestovali z Číny, a dalších zahraničních hostů,“ uvedla dále Povolná.

Nová metoda započítávání nakažených

Čínská provincie Chu-pej, která je považována za centrum nákazy novým koronavirem, za středu zaznamenala 242 úmrtí a 14 840 dalších případů infekce. S odvoláním na prohlášení místní zdravotnické komise o tom informovala agentura Reuters, která ke skokovému nárůstu a k dosud nejvyšší denní bilanci dodala, že komise změnila metodu započítávání nakažených. Celkově bylo v pevninské Číně ve středu zaregistrováno 254 nových obětí viru a 15 152 nových případů.

V provincii Chu-pej na nový typ koronaviru, který je označován jako Covid-19, doposud zemřelo 1310 lidí, v celé pevninské Číně 1367. Jednoho mrtvého již dříve ohlásily také Filipíny a Hongkong, který je zvláštní administrativní oblastí Číny. Jedno úmrtí oznámilo i Japonsko.

V Číně změnili způsob počítání nakažených

Se započítáním středečních nově diagnostikovaných případů se v Chu-peji nákaza zjistila u 48 206 lidí, v celé pevninské Číně u 59 805 lidí. Celosvětově pak podle CNN počet infikovaných přesáhl 60 000 případů.

Počínaje středou začala chupejská zdravotnická komise do statistik zahrnovat i případy, které byly diagnostikovány novými klinickými metodami. Podle dosavadního postupu by za středu počet nově nakažených činil 1508 případů, ke kterým komise připočítala dalších 13 332 případů označovaných jako klinické diagnózy. Úřady novou metodiku zdůvodnily tím, že to klinicky diagnostikovaným pacientům umožní přístup ke včasné léčbě.

Co přesně nové vedení statistiky znamená a jak se tím skokový nárůst bilance vysvětluje, není podle DPA jasné. Někteří analytici změnu hodnotí jako pochybný krok, který vyvolává otázky o slibu Číny jednat transparentně.

Provinční představitelé podle Reuters oznámili, že ke zjišťování infekce začali používat výpočetní tomografii (CT). Dosud čínské orgány uznávaly jen testy ribonukleové kyseliny (RNA).

Už v úterý některá světová média informovala, že Čína do statistik zjevně nepočítá osoby, které jsou sice infikované, žádné příznaky nemoci se u nich ale neprojevily.