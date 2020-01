Epidemie koronaviru přišla pro české podnikatele v momentě, kdy se chystali na veletrhy v Číně. „Mají strach a já taky,“ řekl Blesk Zprávám Miroslav Pachl, který jim zajišťuje víza. Za měsíc tam začne velká sezona veletrhů a kongresů. Na ně by měli přicestovat obchodníci experti z celého světa. Jenže už není v Číně velké město, kde by byli před koronavirem v bezpečí.

Až skončí oslavy asijského nového roku, nebude na čínské ambasádě na víza dlouhá fronta. „Ano, pokles jsme zaznamenali, firmy i jednotlivci nám odříkají služební cesty, ale je těžké to nějak vyčíslit, protože únor bývá slabší,“ řekl Blesk Zprávám ředitel společnosti, která už 12 let zajišťuje českým zákazníkům vyřízení vízových povinností, Miroslav Pachl. Podle něj se Češi cestovat na východ opravdu bojí.

Tomáš Klus se vyjádřil ke koronaviru: Jste nechutný, napadli ho okamžitě

Ještě větší problémy ale zřejmě nastanou v březnu a dubnu, kdy je hlavní sezona obchodní turistiky. To se totiž v Číně koná nejvíc veletrhů a ty jsou zase největší na světě. Přímo ve Wu-chanu, který je epicentrem nemoci, se měly konat hned dva věnované výrobkům pro děti. V Tchien-ťinu bude velký veletrh robotiky CIRE 2020 a do Kuang-tung se zase chystali zájemci o sanitární techniku.

Podle tematických seznamů zveřejněných například na cantonfair.net se za měsíc do Číny sjedou zástupci prakticky všech oborů. Loni se například mezinárodního setkání importérů China International Import Expo zúčastnilo 1 500 obchodníků ze stovky zemí. A to byla v podstatě jen malá schůzka profesionálů, kam se veřejnost ani nedostala.

Jaké roušky chrání před koronavirem? Z obchodů mizí, bez masek se neobejdeme, varují experti

Podle Pachla výpravy českých podnikatelů nebývají velké: „Někdy letí jenom jeden člověk, někdy pět. Když je jich deset, tak už je to poměrně velká výprava.“ Jedná se ale vždy o vrcholové manažery podniku.

Veletrhy a kongresy budou prakticky ve všech velkých městech. Je někde bezpečněji? „Čína je sice velká, ale opravdu vám neřeknu, že v některé části byste teď byli v bezpečí. Sám jsem létal do Pekingu, do Šanghaje a řady dalších měst a všude to tam už je,“ řekl Blesk Zprávám Pachl.

Obavám českých turistů a podnikatelů se vůbec nediví, jsou na místě. „Já sám bych se tam určitě teď taky bál letět a cestu bych aspoň o měsíc odložil,“ přiznal se otevřeně pro Blesk Zprávy.