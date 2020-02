„Chřipka je velmi záludná. Měli jsme hlášeny dvě úmrtí - dvouletého a osmiletého dítěte. Obě děti zemřely doma v průběhu jednoho dne. Ráno jim nebylo dobře a večer skonaly,“ vylíčila Jágrová v Epicentru, jak moc může být „obyčejná“ chřipka nebezpečná. Čtyřletý kluk zemřel na chřipku. Matka mu nedala lék, radila se s odpůrci očkování

Chřipka se řadí k respiračním virovým onemocněním. Způsobuje vysoké horečky, svalové horečky, kašel a rýmu. „Češi to podceňují. Podle mě ji řadí k jiným respiračním onemocněním, kdy člověk jen na pár dní ulehne,“ konstatuje ředitelka pražské hygienické stanice.

„Děti jsou první na řadě“

Každým rokem zemře v ČR na chřipku až dva tisíce osob. Podle Jágrové se jedná o souhrnný počet úmrtí i těch pacientů, kteří mají přidružené chronické onemocnění jako diabetes nebo obezitu, čímž jsou k závažnějšímu průběhu náchylnější.

Na akutní chřipku zemřelo letos už 23 lidí. „V loňském roce bylo hlášeno 600 závažně probíhajících případů. Z toho třetina zemřela. To číslo letos bude obdobné,“ míní Jágrová s tím, že souhrnná čísla zahrnující i ohroženější skupinu osob budeme vědět až později.

Ředitelka hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová byla hostem pořadu Epicentrum Blesk Zpráv. Podle ní Češi chřipku podceňují a uvedla i důvod (12.2.2020). | Blesk:Jakub Poláček

Mimo chronicky nemocné řadíme k ohroženým skupinám především seniory, ale také děti. Právě děti jsou podle Jágrové těmi, kteří infekční onemocnění do rodiny zatáhnou jako první.

„Když už dítě onemocní, jako rodič jej můžete leda izolovat, protože se infekce šíří vzduchem. Můžete jej poučit a snažit se s ním nebýt v přímém kontaktu do jednoho metru,“ doplnila Jágrová vhodný postup rodiny během léčby. Tak, aby se nenakazili i ostatní členové.

Ředitelka zopakovala radu o mytí rukou. To je podle ní klíčové. „Pokaždé si je umýt, když opustíte MHD, když jdete jíst nebo kouřit. Prostě při nejbližší příležitosti použít vodu i mýdlo a dezinfekci,“ míní.

Očkování není stoprocentní, ale zachraňuje život

Jágrová si povzdechla nad tím, že se Češi neočkují. „Data uvádí, že máme pětiprocentní proočkovanost. U rizikových skupin je to 20 procent. Přitom tam by to mělo být 70 procent,“ zmínila expertka s tím, že se nejspíše Češi bojí, že kvůli očkování onemocní ještě víc.

„Ten virus je ale neaktivní. Je sice možné, že i přes očkování onemocníte, nebude to ale mít tak závažný průběh,“ uvedla Jágrová.

Koronavirus ONLINE: Zeman chce letadlo do Číny, roušky chybí a nákazu hlásí Londýn

Očkování by Jágrová doporučila nejen seniorům, ale i dětem a především pak zaměstnancům ve zdravotnictví, kde je rovněž proočkovanost menší, než by bylo vhodné.

„Podle mě je načase, aby zejména na pracovištích jako je JIP, porodní oddělení nebo anesteziologie byl personál očkovaný. Mělo by to být uchopeno v legislativně, ostatně ve světě to tak je,“ doplnila s tím, že kdyby byla proočkovanost nad 65 procent, fungovala by také kolektivní imunita. Očkování na chřipku je hrazeno pro chronická nemocné a také pro lidi na 65 let.

Jágrová: Česko je na koronavirus připraveno

Tématem Epicentra bylo i další virové onemocnění, které v současnosti straší celý svět. Češi se podle Jágrové dívají s až příliš velkými obavami do Číny - místo toho, aby se zajímali o pro nás nebezpečnější chřipku.

„Počítáme s tím, že se k nám koronavirus dostane, tomu nezabráníme. I když se uzavřou letiště a budou všichni kontrolování, jak se plánovalo – to je mimochodem nereálné. Nemáme na to kapacity,“ přiznala Jágrová s tím, že infekce se projeví až po deseti dnech.

Ředitelka pražské hygienické stanice radí nepanikařit. „Jsme připraveni, že se sem ta nemoc zavleče a budeme osoby izolovat. Máme všechny předpoklady, že se nám povede nemoc zvládnout,“ zmínila s tím, že tuzemské obavy jsou přehnané. Nákaza se v Česku dosud neobjevila.

„Asi v tom hraje roli nejistota. My ten virus neznáme. Vemte si, že tuberkulóza je staletí stará, a i tak nás stále dokáže překvapit,“ doplnila.