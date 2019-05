Zima, kozy, turisté a bohoslužby. Podívejte se na zámecký život Matěje Stropnického

Matěj Stropnický (35) a jeho partner Dan Krejčík (24) zpřístupnili svůj zámek v Osečanech na Příbramsku veřejnosti, turisté si mohou jejich sídlo za dobrovolné vstupné prohlédnout každou neděli a kdo chce, může i přiložit ruku k dílu. Blesk Zprávy se vydaly přímo do Osečan a dostaly možnost nahlédnout do interiéru zámku a kaple. Zároveň Stropnický prozradil, jak přežívají momentálně poměrně chladné jaro, jak pokročily práce na velebení historického objektu a co mu život na zámku dal i vzal.

Z koupě chátrajícího zámku v podání bývalého předsedy Strany zelených Matěje Stropnického se stala ostře sledovaná záležitost. A syn současného velvyslance v Izraeli Martina Stropnického spolu se svým partnerem rozhodl, že zámek po počáteční fázi úprav zpřístupní veřejnosti.

Zvědavce vítají kozy

Prohlídky se tak u zámeckého pána Stropnického konají každou neděli v 10, v 11, ve 14 a v 15 hodin. Přímo k zámku nezajedete, musíte projít přes park, kde vás v ohradě přivítají dvě kozy, u kterých je upozornění, že mohou jíst tvrdý chleba, jablka a rozhodně byste po nich neměli házet petardy. „Kozy se nám moc osvědčily,“ chválí Mery a Margaret Stropnický s tím, že uvažuje, že jejich chov rozšíří, protože jsou „bezúdržbové“.

„A hlavně jsme si je pořídili proto, aby tady baštily park. U nás musí každé zvíře trošku něco dělat. A jak vidíte, snaží se,“ řekl k zámeckému parku, který hodlají ještě zvelebit.

Dobrovolníci na brigádě

Zvelebit se však Stropnický a jeho přítel Dan Krejčík rozhodli samozřejmě i vnitřek zámku samotný. A s postupující rekonstrukcí se čas od času pochlubí na sociální síti. Jsou však rádi i za jakoukoli pomocnou ruku navíc. První větší brigáda dobrovolníků, kterou zámečtí páni svolávají rovněž přes facebook, se uskutečnila před 14 dny a podle Stropnického byla úspěšná.

„Tohle je topení do jedné místnosti na tři roky,“ ukázal výsledky brigády Stropnický - úhledně složené metrové klády na nádvoří. „A těch místností tu máme třicet,“ dodal se smíchem. „Zrovna dnes jsme znovu zatopili. Venku je šest stupňů a vevnitř také,“ přiznal bývalý politik, který s partnerem obývá na zámku jen jednu místnost, která je podle jeho slov menší, než jejich původní byt v hlavním městě.

Na zámku nestraší

Brigádníky si Stropnický nemůže vynachválit: „Přišlo asi 20 lidí, většinou to byli naši známí, ale pak také přijeli tři neznámí lidé z Rokycan, kteří nás sledují na facebooku a chtěli nám prostě pomoci.“

Na brigádníky sice čeká tvrdá práce, ale také jídlo, pití, táborák a možnost přímo v zámku přespat. Stejná pracovní akce se bude opakovat na začátku června. „Nestraší tady, my jsme spíše vědecký zámek,“ uklidňuje Stropnický případné zájemce.

Naučil se s motorovkou

Na nádvoří stojí tři sta let stará lípa, kterou bylo třeba prořezat. „Měli jsme tu na to profíky,“ říká s pohledem do vysoké koruny Stropnický. „Já jsem se naučil s motorovou pilou asi před čtrnácti dny, takže jsem si na tu práci netroufl,“ doplnil s úsměvem.

U zámku je i kaple, která se sdílí s obcí. „Každou poslední neděli v měsíci se tu koná bohoslužba, což nám samozřejmě nevadí,“ vysvětluje Stropnický a po otevření kaple běží pro vodu. „Já jsem zapomněl zalévat kytky, slíbil jsem to panu faráři,“ přiznává a zalévá bílou květenu na oltáři.

Vstupné dobrovolné

O nedělní prohlídky, které jsou pro veřejnost od dubna, je podle něj zájem. Stropnický má s prováděním po kulturních památkách zkušenosti. O svém zámku dokáže poutavě vyprávět, nastudoval si všechny možné dostupné informace.

„Vstupné je dobrovolné. V tom zámku nic není, tak aby nebyli lidé naštvaní, tak se platí po prohlídce, pokud lidé ocení můj výklad a naše úsilí. Lidé hledají u památek autenticitu a té je tu hodně,“ láká návštěvníky Stropnický a svěřuje se, že když brigádničil jako průvodce na gymnáziu, bral 36 korun za hodinu.

Stropnický: Musím více používat auto

A co Stropnickému život na zámku vzal a dal? „Musím více používat auto, v Praze jsem i na magistrát jezdil MHD, auto s řidičem jsem odmítnul. Ale pustil jsem se tu do drobné, vesnické politické iniciativy a sice vybojování autobusu, tak uvidíme, zda se zadaří,“ doufá Stropnický.

Naopak více intenzivněji tu prožívá jaro. „Tady jsem pořád venku a najednou jsem zjistil, že jaro je nádherný a stojí za to si ho užít. Nebo také praskání v kamnech. Já jsem přestal používat Youtube, protože to praskání v kamnech tvoří tak krásnou kulisu, že si to nechcete kazit žádným dalším hlukem,“ popisuje výhody života na zámku.

Na reportáž z návštěvy zámku v Osečanech se můžete podívat zde:

Divadelní léto v Osečanech

Poněkud jiné kulisy pak vzniknou na zámku v Osečanech co nevidět. Stropnického přítel Dan Krejčík totiž chystá na léto benefiční divadelní představení, jejichž výtěžek půjde právě na opravy zámku. Stropnický přitom upozorňuje, že pokud chcete přispět na opravu zámku i vy, veškeré informace včetně transparentního účtu najdete na stránkách Zámek bude.