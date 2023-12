Časová osa masakru: Ráno zastřelil tátu, pak odjel na fakultu. Jak probíhalo běsnění střelce Davida K. (†24)!

„Já jsem v této fázi v rezidenci, to je ta budova vedle radnice, která bezprostředně souvisí s tím místem, kde probíhal ten útok. A nás tady vlastně policie zavřela. My jsme nestihli opustit tento prostor,“ uvedl v ČT primátor Bohuslav Svoboda (ODS). „Jak jsem informován, oni toho střelce vlastně eliminovali v té budově a on potom skočil někam dolů a zahynul. To je výsledek, který je z pohledu té tragédie dobrý,“ pokračoval Svoboda.

„Moje informace je taková, že policie tu budovu prohledává právě proto, aby mohla vyloučit, že jich nebylo víc. Ne že by měla podezření, že je jich víc, případně o tom něco věděla, ale snaží se eliminovat to, aby ještě někdo další takový neexistoval. Proto tam je systematická prohlídka těch prostorů,“ uvedl primátor.

„Ta věc je pochopitelně tragédie. Je to tragédie, která se v tom moderním světě objevuje. Víme dobře, že po řadu let slyšíme ze Spojených států, že tam došlo k excesu nějakého střelce, který střílel ve škole, na ulici nebo někde jinde. Vždycky jsme si mysleli, že je to věc, která se Evropy a nás netýká, že to je věc, která je i v těch Spojených státech daná tím, že tam jsou všichni ozbrojení atd. Teď se bohužel ukazuje, že se i ten náš svět mění a i u nás se objevuje problém individuálního střelce, jehož důvody pro to, co dělá, nejsou zcela jasné. A to, co je na tom nejhorší, je to, že jsou to věci, které nejsou preventivně řešitelné,“ doplnil Svoboda.