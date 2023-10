Jozefa obžalovali z vraždy irské učitelky: Mrazivá slova svědků!

V Irsku začal soudní proces se Slovákem Jozefem P., jehož tamní úřady viní z vraždy učitelky mateřské školky Ashling Murphyové. K brutální vraždě, která otřásla celou zemí, došlo odpoledne 12. ledna 2022. Ashling si šla podle deníku The Irish Times zaběhat, když byla napadena. Útočník ji jedenáctkrát bodl do krku. Z činu je obžalovaný Slovák Jozef P., který posledních dvanáct let žil v Irsku. Ten před porotou u soudu prostřednictvím tlumočníka prohlásil, že čin nespáchal. Nicméně žalobkyně Anne Marie Lawlorová uvedla, že se Jozef P. k vraždě nejprve přiznal. „Udělal jsem to. Vraždil jsem. Já jsem vrah,“ měl podle žaloby říci Jozef P. v nemocnici svatého Jakuba dva dny po činu.

U soudu rovněž promluvila svědkyně Jenna Stacková, která si osudný den byla u kanálu zaběhat se svou kamarádkou Aoif Marronovou. Učitelka základní školy řekla, že slyšely hlasité šustění a přes živý plot viděly skrčeného muže. Na místě bylo kolo, a tak si nejdříve myslely, že měl někdo nehodu. Muž byl k nim otočený zády. „Jsi v pořádku?“ zavolala na něj. Ovšem pak si všimly dívčích nohou. Dívce neviděly do tváře, pouze viděly její nohy, které prý „kopaly, jako by křičela po pomoc.“

„Bylo to děsivé. Mluvil s cizím přízvukem. Měl oholenou hlavu, nažloutlou pleť, tmavé obočí a tmavé strniště na obličeji. Stále seděl, dívka stále kopala, byl skloněný,“ popsala scénu s tím, že si myslela, že jde o znásilnění a chtěla volat policisty, ale neměla u sebe mobil. Upozornily proto kolemjdoucí a následně i policejní hlídku.

Na lavici svědků usedl i Charlie Kelly, který se svým kolegou Colinem pracoval na břehu kanálu. Ten podle informací britského deníku Daily Mail vypověděl, že k němu doběhly právě dvě vyděšené ženy, které vypadaly „utrápeně a rozrušeně“ a tvrdily, že viděly „ženu napadenou mužem.“ Poté, co se Kelly dostal na místo, spatřil kolo a růžový klobouk. Následně spatřil živý plot a ženské tělo v nepřirozené poloze. „Věděl jsem, že je mrtvá,“ uvedl Kelly a dodal, že její ruce byly „sněhově bílé“.