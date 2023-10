Herec z Národního před soudem kvůli zabití: Jeho partner Michal zemřel za podivných okolností.

Hvězda Slovenského národního divadla skončila před soudem. Martin Durkáč čelí obžalobě ze zabití. Na podzim minulého roku zemřel v bytě v Prešově Durkáčův dlouholetý partner Michal G. (†29) z Nitry. Podle obžaloby za jeho smrtí stojí právě známý herec, který ho měl napadnout. Údajně to nebylo poprvé.

K tragédii došlo loni v listopadu v jednom z bytů v panelovém domě v Sibírské ulici v Prešově, kde žila matka Martina Durkáče. On a jeho partner Michal tam tehdy přijeli na asi týdenní návštěvu. Co přesně se pak stalo, není příliš jasné.

„S Miškom jsme spolu byli asi sedm let,“ uvedl herec podle webu Plus Jeden Deň. Tvrdil také, že osudný den byl na vytrhnutí zubu, kolem desáté večer si dal prášky a šel si lehnout. Řekl, že jeho přítel ještě v šest hodin ráno žil, o tři čtvrtě hodiny později už měl ale problémy. Údajně spadl z postele. „Resuscitoval jsem ho podle operátorky,“ dodal.

Podle policie za smrtí Michala ale stojí právě jeho tehdejší partner. Oběť měla totiž zlomená žebra a další zranění. Durkáč proto skončil u soudu a čelí obvinění ze zabití. Herec ale vinu popírá.

Údajně to přitom nebylo poprvé, co přítele napadl. V minulosti ho měl zkopat a zlomit mu žebra. Ani toto podle Durkáče není pravda. „Neměli jsme moc známých, nechodili do podniků a setkávali se s minimem lidí, o našem vztahu nikdo neměl šajn,“ řekl Plusce.