Zvrat v případu zmizelé Maddie: Hlavní podezřelý se postaví brzy před soud!

V roce 2020 německý státní zástupce Hans Christians Wolters označil za hlavního podezřelého ze zmizení Maddie Christiana B., který si v současnosti odpykává trest za znásilnění a pedofilii. Nicméně muž popírá, že by měl se zmizením dívky cokoli společného.

Kriminalisté se dokonce rozhodli vrátit do Portugalska, kde pátrali v oblasti kolem vodní nádrže u městečka Arade, které je od Praia da Luz vzdáleno zhruba padesát kilometrů. „Žádná z nalezených věcí nepřinesla nové stopy. Naši muži jsou ale odhodláni pátrat dál,“ uvedl tehdy pro britský deník The Sun zdroj blízký případu.

Soudní proces

Španělský deník The Olive Press přišel s informací, že Christan B. by se měl brzy postavit před soud. Soudní proces by měl prý začít již v únoru příštího roku u krajského soudu v Brunšviku. Christian B. čelí obvinění z pěti trestných činů, včetně tří znásilnění a dvou sexuálních útoků na děti. Mimo jiné měl údajně znásilnit Irku Hazel Behanovou.

V roce 2004 se měl vloupat do jejího apartmánu v portugalském městě Praia da Rocha. Město se nachází jen pár kilometrů od letoviska, kde trávila dovolenou rodina McCannových. Hazel uvedla, že ji znásilnil blonďatý Němec s „pronikavýma modrýma očima“. Jak uvedl deník The Sun, v případu se objevil svědek, který uvedl, že když šel ráno do práce, všiml si muže v černém, jak utíká z domu. Neznámého muže však identifikoval o několik let později poté, co viděl fotografie Christiana B. v televizi.

Bude se projednávat i případ Maddie?

Pro německý deník Bild promluvil obhájce Christiana B. Friedrich Fülscher. Ten uvedl, že „nepředpokládá, že by proces začal dříve než v březnu.“ Výše zmíněný španělský deník dodal, že podle jeho informací by měl následně soud zabývat případem Maddie McCannové. Obhájce Christana B. to však popřel. „Toto tvrzení je absolutní nesmysl. Do dnešního dne jsem neviděl vyšetřovací spis. Je zcela absurdní předpokládat, že v blízké budoucnosti bude následovat soud. Dodnes není jasné, zda se soud někdy uskuteční,“ uvedl s Fülscher.