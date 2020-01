* Zoltán Andruskó, který se přiznal ke zprostředkování vraždy, vypovídal v úterý pět hodin.

* Marian Kočner i Alena Zs. jeho výpověď odmítli. Údajná objednavatelka vraždy slova Andruskóa označila za lži.

* Alena Zs. se pohádala v soudní síni se Zlaticou Kušnírovou – matkou zavražděné.

* Středečního projednávání se nemá zúčastnit vrah Miroslav Marček, který se k zabíjení už přiznal, ani Alena Zs., která požádala, aby se dál projednávalo v její nepřítomnosti.

* Peter Tóth svého bývalého kamaráda potopil v kauze padělání směnek v hodnotě 1,8 miliardy. Jenda ze společností kontroverzního podnikatele je chtěla vyplatit i po TV Markíza.

Monstrproces s údajnými vrahy Kuciaka: Z úst korunního svědka zaznělo drsné obvinění

Prokurátor ve středu vyzval Tótha, ať popíše vztahy s obžalovanými a aby se vlastními slovy vyjádřil ke kauze vraždy Kuciaka a jeho milé. „S Kočnerem se znám od roku 1995. Naše komunikace byla velmi intenzivní,“ prohlásil podle webu Topky.sk. Mluvili spolu často o článcích v dobách, kdy byl Tóth novinářem. „Někdy se mu moje články líbily, někdy nelíbily. Nestýkali jsme se však pravidelně, ale naše vztahy byly přátelské,“ vypověděl. Svědek pak řekl, že má v rodině vážně nemocného příbuzného.

Podnikatel chtěl založit politickou stranu

„Marian Kočner tehdy projevil velkou empatii a chtěl pomoci, ale nebylo to v jeho silách. Potom přišel s tím, že by chtěl založit politickou stranu. Chtěl, abych byl předsedou jeho politické strany, ale já jsem neměl žádné politické ambice a nechtěl jsem se ucházet o žádnou volenou funkci. Tak jsem mu řekl, že z mé strany ten zájem není. I jsem mu naznačil, že jsem v jedné jmenované funkci byl a neopadlo to nejlépe. Ale řekl jsem mu, že bych dokázal zformulovat program politické strany, případně vymyslet její strukturu,“ pokračoval Tóth. Judita obviněná z vraždy Tomáše (†16): Zásadní zjištění českých detektivů

Tóth prohlásil, že za ním sám Kočner přišel s požadavkem na sledování novinářů. Vytvořil podle něj seznam 28 novinářů, kteří měli být pozorováni. „Marian Kočner mi potom přinesl obálku, ve které byly vztahové diagramy k těm novinářům,“ vypověděl Tóth. Materiály si ofotil a poté skartoval. Na nákup techniky a kamuflážních prostředků měl od Kočnera dostat v přepočtu milion.

Pomocníci při sledování novinářů

„Všechny tyto prostředky jsem odevzdal Miroslavovi Kriakovi,“ dodal Tóth s tím, že dotyčného požádal o pomoc s úkolem od Kočnera. Kriak pak sehnal další dva pomocníky – Štefana Mlynarčíka a Juraje Škrípa. Výpověď přivedla svědka nakonec k Jánu Kuciakovi. „Marian Kočner si mi stěžoval, že je Ján Kuciak vůči němu zaujatý a někdo ho vůči němu poštval a někdo ho proti němu popichuje,“ řekl.

Kočner se nezměnil

„Protože jsem nebyl zaangažovaný v obchodních aktivitách Mariana Kočnera, nevěděl jsem ani o převodech v Donovalech. Měl jsem tendenci Marianu Kočnerovi věřit a myslel jsem si, že může být novinář vůči němu zaujatý. Měl jsem pocit, že po roce 1998 se Marian Kočner změnil, bohužel jsem se mýlil,“ dodal.