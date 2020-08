Petr v call centru pracoval několik měsíců. Byl mezi těmi šťastnějšími - sám nemusel zákazníkům nic nabízet a jen na infolince odpovídal na jejich dotazy. Placený byl zhruba stokorunou za hodinu.

Za prodej desetikoruny navíc

Když však dotyčnému v telefonu nabídl třeba výhodnější mobilní tarif, mohl si vydělat víc. Pokud volající přijal, Petr pak viděl na výplatní pásce prémie. „Lidé volali, že chtějí například balíček s 1 GB dat, když jsem v historii viděl, že vyčerpá 1 GB internetu za dva dny, nabídl jsem mu větší balíček. Nebylo to vnucování,“ pochvaluje si a přiznává, že řada jeho kolegů to tak rozhodně neměla.

Když se snažil, vydělal si Petr hezké peníze, odměny z prodeje ale potřeboval co nejvíc. „Od částky za balíček se odvíjela výše mé prémie. Byly to desetikorunové částky. Nejvyšší byla snad padesátikoruna,“ zmínil.

Petr telefonátů udělal za den třeba 50 až 100. „Dvacet až třicet telefonátů bylo s nějakým prodejem, takže to udělalo třeba 500 za den navíc,“ vypočetl teď už bývalý operátor a dodal: „Záleželo, jak šikovný byl člověk na prodej, já to vnucování až tak neuměl.“

„Nízká základní mzda je „dorovnávána“ bonusy za splněné limity. Mnoho z nás ale na tyto bonusy není schopno dosáhnout, a to i přes to, že pracujeme zodpovědně a ze všech sil,“ posteskli si operátoři ve společném prohlášení. Bonusy jsou podle nich často nastavené nereálně. „Stále se navyšují podmínky pro jejich splnění a to i v průběhu probíhajícího měsíce,“ dodávají.

„Občas si ho někdo honil...“

Aktivní operátoři, tedy ti, kteří sami volají na telefonní čísla z databáze a nabízejí lidem zboží nebo služby, se často setkávají s nepříjemným odmítáním. Pokud však lidi „neukecají“, vydělají si málo. Jejich hodinová sazba se často pohybuje v řádu desetikorun. Jak stojí ve společném prohlášení zaměstnanců call center, tato práce je prý „psychicky velmi náročná“. To potvrzuje i Petr.

Velmi často se prý stává, že jsou lidé nepříjemní. „Občas se stalo, že tam někdo volal a honil si ho (masturboval, pozn. red.). To hlavně třeba na holky. Člověk to pozná,“ popsal Petr praktiky některých volajících.

„Jakmile se dovolal na chlapa, tak to utnul. Když se dovolal na holku, tak bylo slyšet, jak tam dýchá, něco tam šustí. A říkal, povídejte mi, hlavně mi povídejte. Některé hovory jsou velmi náročné,“ zavzpomínal Petr na nepříjemnosti.

Nejčastěji k takovým telefonátům docházelo v nočních hodinách. „Když měl službu jeden kluk, tak se všichni ostatní dali tzv. do pauzy, a když to tomu chlapovi spadlo třeba třikrát na mě, tak si to už rozmyslel a vykašlal se na to,“ říká operátor. Výjimkou nejsou ani hovory sebevrahů. „Dovolal se kluk, který říkal, že chce skočit,“ vzpomíná na nepříjemný zážitek. V takových situacích mají operátoři nařízené postupy a odkazují na psychology, či rovnou přepojují, protože s lidmi takové věci sami nejsou způsobilí řešit.

Náročné bylo pro Petra i časté odpovídání na „hloupé“ dotazy. „Nastavovali jsme internet a ptali se, jestli mají dát tlačítko OK nebo Storno. Chápu, že tomu někdo nemusí rozumět, ale když je to třikrát za týden, tak to leze na nervy,“ odůvodňuje svůj konec s profesí operátora.

Operátoři ohrožení koronavirem

Americký biolog a imunolog profesor Erin Bromage z Univerzity Massachusetts kanceláře call center zařadil mezi nejrizikovější místa, co se týká možné nákazy koronavirem. Popsal i konkrétní případ: Infikovaný zaměstnanec přišel do práce v 11. patře budovy. Na patře bylo 216 zaměstnanců. V průběhu týdne se nakazilo 94 jeho kolegů na patře. Nakazili se také další tři lidé pracující ve stejné budově.

Takto se šířila nakáza koronaviru v call centru v Číně: Nakažení jsou označeni modře | www.erinbromage.com

Ačkoliv infikovaní zaměstnanci používali stejné výtahy, chodby nebo vstupní halu, nákaza se šířila předně na jednom patře. „Pokud jste v uzavřeném prostoru, kde dýcháte stejný vzduch, šance na nákazu se samozřejmě zvyšují,“ uvedl profesor Bromage.

Zaměstnancům vadí nepohodlí na home office

A špatné pracovní podmínky českých operátorů vypluly ještě víc na povrch právě v období koronavirové krize. Většina operátorů se odporoučela ze společných kanceláří a začali pracovat v režimu home office. Tedy práce z domova.

„Nejdříve jsme z toho byli nadšení, ale postupně jsme si uvědomili její negativa. Řada z nás pracovala na nepohodlných židlích u jídelních stolů nebo v malém bytě, kde nebyl klid na práci,“ stěžují si teď operátoři a žádají, aby zaměstnavatelé zajistili vhodné podmínky i pro práci z domova. Ve společném prohlášení na to upozorňují i přesto, že se v posledních dnech do kanceláří vrací. Home office ale může kdykoliv být znovu potřeba. „Nechceme se vracet k zaběhnutému systému práce,“ říkají.

Chtějí i příspěvek na elektřinu

Ve společném prohlášení, ke kterému nyní operátoři shánějí podpisy, sdělují tři požadavky. Jedním z nich je právě vybavení domácí kanceláře. „Zajištění vhodných pracovních podmínek pro práci z domova – příspěvek na vybavení (kancelářská židle, psací stůl) a příspěvek na náklady (elektřina, internet),“ uvedli.

Zaměstnanci dál stojí o nastavení „reálných a dosažitelných bonusů“. A jak uvádí, byli by rádi, kdyby se podmínky nastavily po konzultaci s nimi. Chtěli by dostat přidáno. Uvádí, že by chtěli mzdu, která jim „zajistí důstojný život a umožní zaplatit zvyšující se životní výdaje“.

„Naše mzda často rozhodně nedosahuje 31 463 korun, která byla spočítána jako minimální důstojná mzda,“ odkazují se na částku, kterou po výpočtech a debatách stanovil tým českých ekonomů, sociologů, odborníků a vědců. Zmíněná částka je vyšší v Praze, stanovili ji na 36 850 Kč hrubého.

Operátoři call center mají zastání v odborech. Snahy operátorů podpořila předsedkyně Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví Alena Chlapíková. Ta si myslí, že do budoucna bude význam práce operátorů v call centrech stále narůstat. „Je potřeba, aby pracovní podmínky pracovníků call center byly důstojné,“ uvedla s tím, že práce je velmi psychicky náročná.

S bonusy za prodeje má problém i sociální antropoložka z Centra pro společenské otázky Lucie Trlifajová, která působí v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR. „Důstojné ohodnocení není jen o výši příjmu, ale také jeho jistotě a stabilitě. Měl by zajistit takové finanční zajištění, aby člověk, jeho rodina nebyla ve stresu, zda pokryjí běžné náklady na život, péči o děti, na nájem. Mzda, která toto umožní, by neměla být podmíněná zvláštním, nadstandardním výkonem,“ uzavřela.