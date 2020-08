Chalupy dramaticky zdražily, podle ekonoma Lukáše Kovandy je také obtížnější vzít si na ně hypotéku. Není však od věci do nich investovat, protože Češi budou stále chtít trávit dovolenou v tuzemsku. K rekordním sumám stoupá cena zlata. Investice do drahých kovů je také dobrý krok. Zbytečné utrácení však není na místě, expert tvrdí, že nyní je nejrozumnější nechat si peníze na účtech či v hotovosti.

Koronavirová omezení možností kam vycestovat „donutila“ Čechy trávit dovolenou v tuzemsku. Ruce si mnou hlavně ti, kteří mají vlastní chatu nebo chalupu. Ale především ti, kteří takové objekty výletníkům pronajímají. Rekonstrukce, nebo dokonce koupě takového domku nebo chaty v oblíbených českých lokalitách by mohla být „zlatým dolem“.

Koronavirus ONLINE: 4623 aktuálně nakažených v ČR. Pláž v Británii praskala ve švech

Ekonom Lukáš Kovanda však varuje, že chaty jsou dražší než kdy dřív. Sháňka po nich roste už několik let a s tím logicky i jejich cena. „Když se daný objekt loni na podzim prodával třeba za 1,5 milionu korun, teď už může stát kolem dvou milionů. Chaty a chalupy vskutku zdražují z roku na rok i o čtvrtinu. Cena chalupy v dobré lokalitě může převýšit cenu rodinného domu,“ popisuje ekonom.

Video „Ceny nemovitostí dál porostou. Žábou na prameni jsou politici,“ říká ekonom - Markéta Volfová, Lukáš Červený

Mezi lokality, které nejvíc táhnou, patří ty „za městem“, nejvíce vyhledávané jsou chaty za Prahou v okolí Berounky nebo Posázaví. Češi nakupují také v Krkonoších, na Šumavě, v Jizerských horách nebo v Beskydech. Právě v takových lokalitách hezké chalupy, ve kterých se dá i žít, můžou stát víc než pět milionů korun.

Tohle pražské chataře a chalupáře nepotěší: Na Slapy jedině objížďkou! Přes léto se opraví důležitá silnice

A že jsou Češi národem chatařů, se ukázalo i v koronavirové době. „Třeba během letošního dubna mizely chaty a chalupy z nabídek realitních serverů dvakrát rychleji než loni v dubnu,“ říká Kovanda. Na chalupy se také v poslední době často úplně stěhují Pražané a Brňané, kteří nemají na vysoké nájmy.

Hypotéku nechte na příští rok, radí ekonom

Kdo by si chtěl na koupi chaty vzít hypotéku, měl by to ještě zvážit. Podle Kovandy by to mohlo být obtížné. „Některé chaty dokonce nestojí ani na vlastním pozemku, mohou mít problematicky řešenu přístupovou cestu, tj. přes cizí soukromý pozemek, což pak vše komplikuje i možnost vzít si na ni hypotéku,“ vyjmenovává.

Video Chatu za dva miliony nemohou prodat. Nejde se k ní totiž dostat - Karel Janeček, Blesk

Co se týče koupě domu či chalupy, ale i bytu, radí ekonom ještě vydržet. „Myslím, že může být výhodnější počkat na příští rok, protože příští rok by měly být hypotéky o něco levnější než nyní a pravděpodobně i ty nemovitosti,“ popsal Kovanda pro Blesk Zprávy.

Nižší cena by měla být způsobená i tím, že na podzim už bude víc nezaměstnaných. „Lidé mohou být propouštění a nebudou tolik ochotní investovat do nemovitostí,“ předpokládá s tím, že prodejci však budou chtít prodat, a půjdou tak s cenou dolů. Rozhodně však podle Kovandy nebudou nemovitosti zdražovat.

„Zlaté šperky neprodávejte“

Významná je i pondělní zpráva o rekordní ceně zlata. Ta se vyšplhala na maximum v blízkosti 1945 dolarů (zhruba 43 600 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu). To zejména kvůli obavám z negativních hospodářských dopadů koronaviru a z rostoucího napětí mezi Spojenými státy a Čínou.

„Pokud zohledníme inflaci, cena zlata byla v roce 1980 ještě o zhruba třetinu výše než dnes. V reálném vyjádření se tedy žádný rekord zatím nekoná,“ uvádí do kontextu ekonom.

Za týden do Egypta? Cestovky si nechávají platit zájezdy, které nebudou. Inspekce varuje

Podle rad ekonoma by však lidé vysokou cenu zlata neměli brát jako pobídku k tomu prodávat například zlaté šperky. Očekává se totiž, že cena nadále poroste. Zvažoval by to podle svých slov pouze v případě, že někdo potřebuje peníze například na okamžitou koupi nemovitosti, kterou potřebuje.

Naopak investovat do zlata je podle Kovandy dlouhodobě rozumné. Zároveň předpokládá i vysokou poptávku. „Já si myslím, že do toho zlata by se mělo investovat průběžně, třeba jednou za půl roku si koupit slitek nebo zlaté mince,“ nabádá. Na ještě atraktivnější cenové úrovni je pode Kovandy také stříbro, do kterého se také vyplatí investovat.

Raději držet úspory a pozor na akcie

Pokud však člověk nutně nepotřebuje střechu nad hlavou, je podle Kovandy na místě spíš nerozhazovat. „Pokud má z čeho, tak nyní držet úspory. Do ničeho se hned honem hlava nehlava nevrhat,“ radí prostřednictvím Blesk Zpráv.

„Neomalený“ Babiš lákající Slováky: Premiér točil na zakázku, od experta to schytal za „hrubost“

Od věci nyní není ani nechat peníze prostě ležet na účtu. „V tuto chvíli bych se nebál držet peníze. Já vím, že to požírá inflace, ale inflace bude zmírňovat ve druhé polovině tohoto roku,“ předpovídá ekonom. Držení peněz v hotovosti je podle něj stále nejjistější.

Před čím výslovně varuje, je nákup akcií před hrozící druhou vlnou pandemie koronaviru. „Byl bych velice opatrný zejména u některých akcií technologických, protože ty už se zdají být opravdu hodně nafouknuté a hrozí splasknutí bubliny,“ radí. Výhodné by teď podle něj nemuselo být ani kupovat auto. U těch se dá předpokládat, že cena půjde dolů.