Mimořádně dlouhá dovolená, stravenky nebo bezplatné fitcentrum. To jsou benefity, na které obvykle v náborových kampaních upozorňují firmy, když se snaží získat nové zaměstnance. Ne tak Direct pojišťovna. Čerstvé pracovníky pro své call centum se rozhodla lákat na možnost „neomezeného přístupu na záchod“. Podle firmy totiž není standardem, že call centra volné chození na WC umožňují. Šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula volá po zakročení kontrolních orgánů státu.

„Na záchod můžu kdykoliv.“ Tak zní hlavní sdělení, které obsahuje náborový leták Direct pojišťovny do jejich call centra. Na obrázku stojí usměvavý muž držící roli toaletního papíru, zřejmě šťastný, že jeho střeva i močový měchýř mají uvolněný režim. „V Direct pojišťovně neplníme nemyslné normy, nedržíme vás u počítače bez jídla, bez pití a bez možnosti odběhnout (…) slibujeme, že u nás se z toho nepo…,“ komentuje firma leták na svém webu.

Stejnou reklamu se stejným komentářem umístila na svůj facebookový profil. A tam se začaly dít věci. Mnoho lidí reagovalo pohoršeně, nechápou, jak může někdo v roce 2020 prezentovat chození na záchod jako výhodu oproti ostatním firmám.

„Fakt vaši zaměstnanci můžou chodit močit? To je na 19. století velmi nadstandardní, tleskám,“ konstatoval uživatel Jakub. „ A tím se chlubíte? Že jste v 21. století pokročili z otrokářského zřízení?“ nechápe uživatel Petr. Inzerát nenechal v klidu ani další komentující Jarmilu: „Jít se vyčůrat jako benefit? To jako fakt? OMG. Tvl. Došla mi řeč.“

Také nás to šokovalo, říká pojišťovna

Direct pojišťovna ve vyjádření pro Blesk Zprávy vysvětluje, že nechtěla označovat chození na záchod za revoluční. Podle ní bylo hlavním cílem upozornit, že v některých call centrech skutečně k omezování vykonávání potřeby dochází.

„V kampani Voláme rádi jsme se zaměřili na nejhorší nešvary ostatních call center. Při tvorbě kampaně jsme vše probírali přímo s našimi lidmi, kteří mají předchozí zkušenosti z jiných call center. Mezi nešvary se opakoval právě ten, že lidé nemohli na záchod, jak chtěli,“ popsal Michal Kárný z PR oddělení firmy.

Že neomezený přístup k WC není všude standardem, vnímá Direct pojišťovna podle svých slov negativně. „Omezení v chození na záchod nás šokovalo stejně jako ty, kteří teď kampaň hodnotí na sociálních sítích. Proto jsme chtěli jasně ukázat, že my žádná taková nesmyslná nařízení a omezení nemáme,“ zdůraznil Kárny.

Středula: Zakazování záchodu? Nepřijatelné

Kampaň Direct pojišťovny a debata kolem omezování záchodů zaujala i šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středulu. „Tato nevkusná reklama odhaluje skutečnost, jak to chodí jinde a proč se call centrům mezi lidmi říká ‚callcentráty'. Pro nás jednoznačně nepřijatelné,“ napsal na twitter s tím, že pokud některé firmy WC zakazují, měly by to začít řešit Státní úřad inspekce práce a ministerstvo práce a sociálních věci.

Kárný uvedl, že Direct pojišťovna v zásadě se Středulou souhlasí – je hrozné, že se někde něco podobného děje. „Jsme proto moc rádi, že díky naší kampani Voláme rádi se o podmínkách na call centrech začíná více mluvit,“ sdělil zástupce firmy a pochlubil se, že i další call centrum začalo upozorňovat na časté nešvary. Snaha Direct pojišťovny tak podle něj nese první ovoce.

Co říká zákoník práce

Debata je mírně absurdní v tom smyslu, že zakazovat pracovníkům chodit na záchod nikdo nemůže. Zákoník práce se sice WC explicitně nevěnuje, ale uvádí, že každý zaměstnavatel je povinen vytvářet zaměstnancům vhodné podmínky, které jim umožní plnit jejich pracovní úkoly.

Mezi tyto vhodné podmínky, kam patří bezpečné a zdraví neohrožující prostředí, lze zařadit i sociální zařízení, které musí odpovídat platným hygienickým předpisům. Jakmile by na sociální zařízení byl omezený vstup, o vytváření vhodných podmínek už hovořit nelze.

Samozřejmě ale zaměstnanci by návštěv záchodů neměli zneužívat, jelikož doba strávená na nich se posuzuje jako výkon práce. Zaměstnavatel má navíc právo u nepřetržitých provozů požadovat, aby odchody na WC byly předem hlášeny, aby pracovník mohl být dočasně vystřídán.