„Nyní jsme poprvé v historii na prahu skutečné pandemie. Je to reálné,“ uvedl prezident Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Podle něj ale máme velkou výhodu, že naše rozhodnutí - vládní, obecní i lidská - mohou rozšiřování viru ovlivňovat. Vyzval pak, abychom se nenechali unášet strachem.

