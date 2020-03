Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na webu podmínky dodávek respirátorů a ochranných masek, které chrání před nákazou novým typem koronaviru. Počty neupřesnilo, budou v objednávkách. Firmy, které mají zájem státu ochranné prostředky dodávat, se mají hlásit do středy 11. března do 10:00. Resort očekává, že prvních zhruba 200 000 respirátorů dodá státním nemocnicím a praktickým lékařům do pátku. V dokumentaci píše, že první dodávka bude do 13. března a pak zřejmě s týdenním intervalem.

„Jelikož je potřeba zdravotnických pracovníků a dalších klíčových profesí vyšší než dostupné zásoby uvedených ochranných prostředků, je zapotřebí, aby byly skoupeny všechny tyto prostředky dostupné na trhu, a to centrálně, k čemuž bylo vládou pověřeno ministerstvo zdravotnictví,“ uvádí resort v dokumentu.