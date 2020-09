Koronavirus ONLINE: Zavíračka hospod ve 22:00 od čtvrtka a Česko v Nizozemsku zčervenalo

Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula oznámil další zpřísnění opatření v Česku. Restaurace a bary budou muset zavírat ve 22:00 už od čtvrtka, uvedl pro iDnes.cz. Ve stejný den omezí i sportovní akce pro diváky ma 2000 sedících. Připustil i zavedení distanční výuky na druhém stupni základní škol v postižených regionech. Prymula také navrhl, aby ředitelé škol před pondělním svátkem 28. září vyhlásili volno ve školách i na pátek. Vznikl by tak prostor pro útlum šíření viru. A Nizozemsko zařadilo ČR mezi rizikové země. Lidé musí po příjezdu z Česka do karantény, a to i s negativním testem na covid-19. Za pondělí přibylo 1476 nových případů, do úterního podvečera pak dalších 873. V nemocnicích je rekordních 581 lidí, v pondělí jich bylo 494. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.