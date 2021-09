Koronavirus ONLINE: Začnou chodit SMS k třetím dávkám. A česká armáda je proočkovaná

Mezinárodní hudební festival Jazz jde městem / Jazz Goes to Town se uskuteční v Hradci Králové od 12. do 16. října. Na devíti místech ve městě se představí více než 50 interpretů, řekla ČTK Karolína Pláničková z organizačního týmu. Festival se stejně jako loni bude konat za dodržování platných hygienických pravidel, důvodem je epidemie koronaviru.

Vystoupení budou v kině Bio Central, v hradecké filharmonii, ve Studiu Beseda Klicperova divadla, ale také ve Sboru kněze Ambrože, v kavárnách Cafe na kole a Artičok, v klubu Náplavka nebo v atriu Cejpova paláce v Dlouhé ulici. Součástí festivalu bude také doprovodný program.

V kině Bio Centrál je ve čtvrtek 14. října na programu česká premiéra kapel Abacaxi a Oli Steidle and the Killing Popes. „Plánovaný koncert německo-britské kapely Oli Steidle and the Killing Popes jsme museli v rámci loňského ročníku festivalu s ohledem na pandemickou situaci zrušit, o to větší očekávání jejich vystoupení letos vzbuzuje,“ uvedl dramaturg festivalu Michal Wróblewski.