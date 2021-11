Koronavirus ONLINE: Už 2300 hospitalizovaných v ČR. Nová vlna ohrožuje celou Evropu

Na to, zda bude v příštích letech potřeba pravidelně docházet na přeočkování proti koronaviru, ministr zdravotnictví na tiskové konferenci odpovědět neuměl.

"My dnes vidíme, že ta efektivita očkování po té třetí dávce se zvýší na nějakých devadesát pět procent, takže to výrazně tu imunitu posílí. Ale jak dlouho to vydrží, to je zase otázka na další klinické studie. Může se stát, že tady bude nutnost pravidelného přeočkování, ale to není nic nového. Máme to u chřipky, máme to u celé řady jiných chorob, takže tady neobjevujeme kolo."