Koronavirus ONLINE: Třetí dávka v ČR po pěti měsících do Vánoc nově i pro padesátníky

Varianta covidu omikron se potvrdila u jednoho dítěte ze Základní školy Arménská v Brně. ČTK to řekl ředitel školy Petr Holánek. Podle něj musela jít celá třída do karantény. V Brně je to třetí případ omikronu, varianta se objevila i u dvou zaměstnanců Fakultní nemocnice Brno.

Na nákazu v ZŠ Arménská upozornil Český rozhlas Brno. „Varianta byla potvrzena u jednoho žáka ve druhé třídě, celá třída je proto v karanténě. Žádné bližší informace nemám,“ řekl Holánek.