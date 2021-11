Koronavirus ONLINE: Testy čekají třetinu školáků. A vláda probere další zpřísnění

„Vláda by měla jednat razantněji, to určitě ano, protože ta situace se neobyčejně rychle zhoršuje a každé zhoršení se nakonec počítá v lidských životech. A i ti, kteří to zvládnou, mají velmi často velké potíže,“ varoval dnes na CNN Prima News expremiér Vladimír Špidla (ČSSD) s tím, že v epidemii se často počítá každý den, minimálně každý týden.

„V prvé řadě by se mělo velmi tvrdě vyžadovat to, co je teď, skutečně tvrdě, za druhé by se mělo po mém soudu i uvažovat o tom, že by se některé skupiny, které jsou zvlášť exponované, měly koneckonců očkovat povinně,“ míní Špidla, čímž ukázal na zdravotníky a lidi v sociálních službách. Nevyloučil ani možnost povinného očkování seniorů 65+, ale až v pozdější části, pokud by nezabrala důkladnější osvěta.