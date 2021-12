Koronavirus ONLINE: Svrčinová a Policar viníky chaosu Fialovy vlády? A 6850 případů za den v ČR

Metro v New Yorku omezí kvůli vysokému počtu nakažených mezi zaměstnanci počet svých jízd. Informovala o tom v pondělí stanice CNN. Kvůli vysokému počtu nakažených společnost Apple v pondělí oznámila, že uzavírá všech svých sedm obchodů v New Yorku. V pátek stát New York zaznamenal svůj nejvyšší denní přírůstek od začátku pandemie. Koronavirová nákaza se za jeden den prokázala u bezmála 50 000 lidí.

Snížení počtu jízd newyorského metra potrvá nejméně do čtvrtka. „Nárůst počtu nakažených mezi našimi zaměstnanci kopíruje dění v celkové populaci,“ uvedl šéf provozovatele metra Metropolitan Transportation Authority (MTA) Janno Lieber. Podle společnosti nejméně 80 procent zaměstnanců má dokončené očkování a zbylí pracovníci se pravidelně testují. Personální situaci by mělo zlepšit opatření, které v pátek schválila guvernérka státu New York Kathy Hochulová. Podle nových pravidel budou smět zaměstnanci v klíčových sektorech opustit karanténu a vrátit se do práce už pátý den po pozitivním testu na koronavirus.