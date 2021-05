Koronavirus ONLINE: Start očkování pro 40+ provázel kolaps webu. A 257 případů za neděli

Po návratu žáků do lavic od 1. září by se podle epidemiologa Petra Smejkala mělo obnovit testování ve školách. Řekl to dnes v ČT. Podle viroložky Ruth Tachezy by možná mohlo trvat jen dva až čtyři týdny. Mělo by se jím ale ověřit, jak velká virová nálož mezi dětmi po prázdninách je, vysvětlila. Pokud by pak pozitivních testů nebylo moc, mohlo by se třeba s testováním žáků přestat, řekla.

Dodala, že skupina MeSES bude doporučovat zároveň přejít na používání přesnějších PCR testů, a to ve školách i ve firmách. Podle Smejkala se investice do testování vyplatí, protože může zabránit výraznějšímu zhoršení epidemické situace. „Každá investice do prevence je výhodná ekonomicky víc, než když potom musíte (pacienty) léčit,“ řekl.