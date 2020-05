Koronavirus ONLINE: Špatná zpráva pro Karvinsko. A Prymula promluvil o schůzce s Vojtěchem

K poslední velké vlně rozvolnění, která v pondělí přijde, Prymula na TV Nova řekl: "Já si myslím, že jsme ještě zdaleka nezvítězili. Když se podíváme do Jižní Ameriky třeba, tak tam ta epidemie bují. To je signál toho, že ten virus nezmizel. My děláme vše pro to, abychom mohli odstranit ta plošná opatření, ale jaksi obezřetní být musíme. To, že v tuto chvíli je ta situace enormně dobrá a musíme to opravdu zaklepat, to neznamená, že můžeme veškerá ta opatření zrušit úplně beze zbytku. Opravdu musíme čekat, jak se ta situace vyvine. To, že tady někdo předpovídá, a nebo nepředpovídá další vlny, to je trochu věštění z křišťálové koule. Žádný matematický model není tak dokonalý, aby to s jistotou předpověděl."

Ohledně letního cestování do zahraničí Prymula podotkl, že se otevřou vnitřně země se srovnatelnou situací. Prostor na cestování vidí hlavně v regionu střední a východní Evropy. "Tady se nabízí možnost Chorvatska, Řecka, tranzitně Slovinska, Rakouska a některých dalších zemí. Tady si myslím, že k těm dohodám dojde. To, že se teď otevírají některé další země, je teď překvapivé, viz. třeba Itálie, Španělsko, Velká Británie to zatím zvažuje," podotkl. "Já si myslím, že v tomto roce tady stále nějaká omezení budou, protože ta situace se bude lišit v jednotlivých zemích (...) Nechme se překvapit, jak to bude na konci roku," dodal.