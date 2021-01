Koronavirus ONLINE: Šéf VZP ustál přednostní očkování. A covidem se nakazil i prezident

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) doufá, že možnost kloktacích testů na koronavirus se pro studenty v příštích týdnech objeví. Návrat do škol jimi ale není podmíněný, závisí na ministerstvu zdravotnictví. Ministr Plaga to ráno řekl Radiožurnálu. Kloktací testy by ministr preferoval u žáků devátých ročníků a maturantů, kteří mají prioritu v návratu do škol. Plaga by uvítal, aby testy byly placené ze zdravotního pojištění.