Koronavirus ONLINE: Přitvrzení v ČR, další červená pro Prahu a hromadná nákaza vysokoškoláků

V Královéhradeckém kraji za posledních 24 hodin přibylo 54 aktivních případů koronaviru, je jich tedy 791. Největší mezidenní nárůst v kraji zaznamenali hygienici v okrese Náchod, a to o 37 aktivních případů na 196. V hradeckém kraji bylo k dnešku nejvíce aktuálně nemocných v okresech Trutnov a Hradec Králové, a to 205 a 204. Vyplynulo to z dnešních dat Krajské hygienické stanice (KHS) v Hradci Králové. Údaje jsou k 9:00.

„Ke komunitnímu šíření v Královéhradeckém kraji zatím nedochází, nárůst počtu onemocnění na Náchodsku souvisí s vyššími počty pozitivních ve školských zařízeních,“ uvedla mluvčí hradecké KHS Veronika Krejčí.