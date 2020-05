Koronavirus ONLINE: Přes 9000 případů v ČR a na Schillerovou po vulgaritě zaklekl Kalousek

Půlnoc na středu přináší další uvolnění. Obyvatelé Česka, Slovenska a Maďarska mohou ode dneška mezi těmito státy cestovat bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 a bez karantény. Musí se ale vrátit zpět do své země do 48 hodin. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) je to mezikrok k úplnému uvolnění režimu na hranicích se sousedními státy. O omezeném otevření hranic jednal Petříček i s Rakouskem, které se ale k návrhu podle něj staví rezervovaně.