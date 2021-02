Koronavirus ONLINE: Před domem Hamáčka vypukla kvůli covidu demonstrace. A lék míří do ČR

Poté, co ministerstvo vnitra oznámilo, že antigenní testy pro školáky bude dodávat firma Tardigrad International Consulting v ceně 65 korun za test, web Seznam Zprávy uvedl, že vybraná firma nesplnila podmínky soutěže (co do množství a termínu dodávek testů). Do soutěže se přihlásila mezi dalšími osmi firmami také společnost Chironax, která identický test nabízela dodat o 11 korun levněji v kratším termínu. Od Chironaxu podle Seznam Zpráv nakupuje Správa státních hmotných rezerv.

Na to reagovali nejen Piráti, vysvětlení po ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD) bude požadovat také premiér Andrej Babiš (ANO). „Pan ministr Hamáček to bude muset vysvětlit. Různé firmy se mi nyní ozývají a posílají mi kritiku na samotný výběr dodavatele antigenních testů včetně toho, že jde o neznámou poradenskou společnost bez dohledatelné historie,“ řekl Seznam Zprávám premiér Andrej Babiš.