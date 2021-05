Koronavirus ONLINE: Pfizer má nakročeno k dětem od 12 let. A Německo pro Čechy bez karantény

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) je pro ukončení programu Antivirus, z něhož stát vyplácí příspěvky na mzdy. Při dalším rozvolňování a příznivém epidemickém vývoji v Česku by už kabinetu nechtěla navrhovat další prodlužování. Ministryně to řekla ČTK.

O prodloužení rozhodovala vláda naposledy před necelým měsícem. Program protáhla do konce května, kdy by měl skončit. Odbory a zaměstnavatelé požadovali vyplácení podpor firmám do konce června. Podle Maláčové by kabinet mohl o Antiviru případně jednat zhruba za dva týdny.