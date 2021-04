Koronavirus ONLINE: Pandemie skončí v září, míní Zeman. A Arenberger omezil rozvolnění

Do konce dubna by v Libereckém kraji měli být podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) očkovaní všichni, kteří čekají na termín v očkovacích centrech. Horší je to u lidí přihlášených k očkování k praktickým lékařům. Vyzval je proto na sociálních sítích, aby zvážili, zda se nenechají přeregistrovat do některého z 12 očkovacích center v kraji.

V kraji se 442.500 obyvateli za zhruba čtvrt roku od zahájení očkování lékaři do soboty aplikovali 76.652 vakcín proti covidu-19. Alespoň první dávku vakcíny zatím dostalo 49.107 lidí, z toho 27.545 i druhou. Za poslední týden bylo očkováno 8747 lidí. Hejtman očekává, že v příštích týdnech to bude více díky navýšení dodávek vakcíny Pfizer/BioNtech. Týdně by kraj měl dostávat 11.700 dávek, první taková dodávka přišla tento týden. „Všechna očkovací centra teď otevřou své termíny až do 25. dubna. Mělo by jich být dost pro všechny, kteří jsou v rezervačním systému,“ uvedl Půta. Na termín čeká podle něj 11.000 lidí.