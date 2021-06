Koronavirus ONLINE: Očkovací rekord v Česku, 109 861 dávek. A registrace 16+ od půlnoci

Vítejte zpět u online zpravodajství o šíření a boji s koronavirem v Česku i ve světě. Začínáme doporučením, aby s přihlašováním k očkování neváhali ani mladí, kteří se možná cítí neohroženě.

Lidé ve věku od 16 do 29 let se budou moci k očkování proti covidu-19 hlásit od dnešní půlnoci. Jak uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), jde o 1,485 milionu lidí s tím, že věří, že mladí projeví velký zájem. Statistiky ovšem ukazují, že čím nižší věk, tím menší zájem o vakcíny. Mladí se navíc příliš do očkovací center nehodlají hnát, protože spoléhají na mírnější průběh případné nákazy. Projekt studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Medici PRO Očkování upozorňuje, že naočkování i mladších generací je naprosto klíčové ke zvládnutí pandemie. Zároveň lékaři představili argumenty, proč by se mladší ročníky měly očkovat.