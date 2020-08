Koronavirus ONLINE: Oběť každých 15 vteřin. A stopka pro Čechy při cestách na Ukrajinu

S ohledem na rostoucí počet nakažených covidem-19 hygienici výraznější rozvolnění protiepidemických opatření v Moravskoslezském kraji zatím nechystají. Některé úpravy ale přesto připravili a aktuálně čekají na jejich schválení ministerstvem zdravotnictví. Lidé by například mohli sundat roušky na vnitřních sportovištích. Dnes to řekla krajská hygienička Pavla Svrčinová.

„Sportovat v rouškách je blbost, takže to rozvolňujeme,“ uvedla. Upraven by mohl být i provoz koupališť a bazénů ve volné přírodě, kde by platil limit deseti metrů čtverečních na osobu. Nyní je kapacita na koupalištích omezena na 500 lidí, neplatí to pro zcela přírodní areály. Podle Svrčinové by se mělo mírně rozvolnit opatření u sociálních zařízení. Hygienici totiž zakázali sociálním zařízením příjem nových klientů v případě, že nemají negativní test na koronavirus. Opatření ale působilo podle ředitelky problémy třeba krizovým centrům, kde lidé potřebují například přenocovat jen jednu noc. Hygienici proto nařízení upraví tak, aby platilo jen pro sociální zařízení s dlouhodobým pobytem.