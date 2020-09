Koronavirus ONLINE: Nouzový stav v ČR od pondělí. Akce pro 10 lidí a sport bez diváků, žádá Prymula

Britský premiér Boris Johnson (56) to schytal od veřejnosti i opozice, labouristé ho dokonce označili za „vysoce neschopného“. Kritika se na něj snesla poté, co „se trochu zapletl“ do vyhlášení nových restrikcí spojených s koronavirem. Moc se nepředvedl ani při návštěvě dílen Vyšší odborné školy v Exeteru, kde mu to nešlo ani s hoblíkem, ani s vrtačkou