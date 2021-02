Koronavirus ONLINE: Nemocnice v Česku jsou na hraně. Roste PES i reprodukční číslo

Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna. Celkem tři vakcíny jsou zatím dostupné v Evropské unii a tím pádem i v Česku. Je to počet, se kterým už lze pracovat, nicméně vakcín přijde mnohem více. Podle posledních informací Světové zdravotnické organizace (WHO) se jich v klinické fázi testování nachází 66, v preklinické 176. Ne všechny se eventuálně dostanou na evropský trh, některých se ale v Česku můžeme dočkat relativně brzy. Podívejte se, které vakcíny to jsou.