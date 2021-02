Koronavirus ONLINE: Němci nepustili do země tisíce Čechů. A nouzový stav už čelí žalobě

Pražský magistrát chystá pilotní projekt testování žáků posledních ročníků středních škol zřizovaných hlavním městem. Nyní vybírá vhodné testy. Pilotní projekt by mohl začít ještě v únoru a náklady by se měly pohybovat v řádu několika milionů korun. Novinářům to dnes řekl radní Vít Šimral (Piráti). Část žáků by se do škol měla vrátit předběžně od 1. března. Nyní chodí do škol pouze žáci prvních a druhých tříd základních škol a otevřeny jsou mateřské školy.