Koronavirus ONLINE: Nákazu šíří hlavně mlaďoši v Praze a soud se zastal lidí s protilátkami

Viroložka Ruth Tachezy pak zmínila: „Ten pokles se zastavil před dvěma dny, to ještě nemusí nic znamenat a může to být na úkor toho rozvolnění, které se stupňuje. To nemusí být deltou. To je jedna možnost.“

„To, že se delta tady šíří, to víme. V určité fázi ta delta převládne, což podle mého odhadu bude někdy v září. Víme, že to bude do určité míry rizikové, co se týče počtu případů, a je to rizikovější pro ty neočkované a pro očkované první dávkou,“ uvedla viroložka a dodala: „Já bych vládě radila okamžitě testovat a sekvenovat pozitivní vzorky od občanů, kteří přijíždějí ze zahraničí. Důležitá je kontrola na hranicích. Tím sice deltu neomezíme, ale budeme ji mít pod kontrolou.“