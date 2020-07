Koronavirus ONLINE: Nakažený prezident, návrat roušek u sousedů a zákaz vycházení v Srbsku

Světová zdravotnická organizace (WHO) připustila, že koronavirová infekce covid-19 se přenáší přímo vzduchem. Definitivně potvrzeno to však podle epidemioložky WHO Marie Van Kerkhoveové nebylo. Dosud WHO potvrzovala, že vir SARS-CoV-2 se přenáší kapénkami, které však rychle klesají k zemi. Krizový expert WHO Mike Ryan dnes řekl, že organizace do Číny vyšle experty, kteří tam budou pátrat po původu viru, který byl poprvé potvrzen ve městě Wu-chan.

Expertka WHO na prevenci infekcí Benedetta Allegranziová řekla, že se objevují důkazy o přenášení koronaviru vzduchem, ale že to není definitivní.

„Možnost přenosu vzduchem na veřejných místech - zvláště za velmi specifických podmínek, v přelidněných, uzavřených, špatně odvětrávaných prostorech, které byly popsány - nelze vyloučit,“ cituje Reuters zástupkyni zdravotnické organizace. „Důkazy však je třeba shromáždit a interpretovat a to my nadále podporujeme,“ ujistila Allegranziová.