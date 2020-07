Koronavirus ONLINE: Nákaza v nemocnici v Uherském Hradišti. A už 19 nakažených dovolenkářů

Ostravští radní schválili první žádosti o odpuštění části nájmů pro podnikatele, jejichž činnost výrazně ovlivnila koronavirová pandemie. Město zatím podpořilo 13 žádostí zhruba za půl milionu korun. Očekává, že o částečné prominutí nájmu požádá několik desítek podnikatelů. Novinářům to dnes řekl primátor Tomáš Macura (ANO).

Podnikatelům, kteří mají smlouvu o pronájmu komerčních prostor v majetku magistrátu, město odpustí 50 procent nájemného za období od letošního dubna do června. "Padesát procent to je právě proto, aby se mohli přihlásit do státního programu Covid-nájemné, kde získají dalších 50 procent, takže souhrnně by tito naši podnikatelé mohli dospět ke stavu, že nebudou za to období platit nic," řekl Macura.