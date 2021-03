Koronavirus ONLINE: Itálie zpět v karanténě, 8675 hospitalizovaných v ČR a vzkaz Schillerové

Švýcarská vláda předběžně plánuje další rozvolňování protiepidemických omezení. Od 22. března by mohly být povoleny akce pod širým nebem s až 150 účastníky. Lidé by také mohli navštěvovat kina či divadla, pokud by počet diváků nepřekročil padesátku. Konečné rozhodnutí však chce vláda učinit až 19. března.

Povoleny by mohly být venkovní akce jako fotbalová utkání a koncerty a otevřít by se mohla i kina a divadla. Návštěvníci by však stále museli nosit roušky a dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru. V domácnostech by se pak mohlo setkat až deset lidí místo dosavadních pěti.

Vláda dnes upozornila na to, že situace kolem koronavirové pandemie je nadále „křehká“ a země čelí nebezpečí třetí vlny epidemie covidu-19. „Současná epidemická situace je nadále velmi citlivá a další vývoj epidemie je nejasný,“ upozornila však vláda. „Švýcarsko možná čelí třetí vlně nákazy. Lze to předpokládat, i když dopad prvního rozvolňovacího kroku z 1. března ještě nelze posoudit,“ uvedl kabinet.