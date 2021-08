Koronavirus ONLINE: Dusno kvůli pravidlům pro školy v Česku. A rekordní nárůst nakažených v Tokiu

Podmínka dodržení stejného kolektivu ve školách, jak to kvůli covidu-19 pro nový školní rok doporučilo ministerstvo zdravotnictví, se nelíbí řediteli ostravské Základní školy Pěší Kamilu Tabáškovi. Důvodem není skutečnost, že by škola po praktické stránce nedokázala zajistit, že se děti z různých tříd nebudou potkávat, ale hlavně dopady na psychiku a chování školáků. Tabášek to dnes řekl ČTK.

„My jsme naštěstí malá škola, takže homogenitu bych samozřejmě nějakým způsobem dokázal zajistit. Pokud mi ale někdo řekne, že od 1. září budu regulérně učit prezenční formou, tak to musí být tak, jak to má být. To znamená, tělocvik ať je tělocvikem, hudební výchova zase hudební výchovou. Ať jsou skupinky a funguje to tak, jak má. Pokud budeme zase děti separovat, bude to problém,“ uvedl Tabášek. Podle něj žáci neustálou separací ztrácí běžné návyky, nejsou zvyklí na režim a běžné fungování ve škole.