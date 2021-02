Koronavirus ONLINE: Davy na horách krotí policie. A stav nouze do konce února

„Kompenzační bonus, který představím zítra, bude to nový zákon, který nebude vázán na nouzový stát. Zůstane kompenzační bonus a antivirus a k tomu bude záchytný program pro lidi, kteří by se nedostali ani k jednomu (...) Ale je to navázaný na rozpočet,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Odškodňovací zákon ale podle Schillerové není projednatelný, a to i přesto, že prošel prvním čtením. „On říká: všem zaplatit ztráty, ale nejsou tam ani definované. Pak je tam těm, co jsou postiženi sekundárně, ale není to tam vyčísleno,“ argumentovala ministryně, proč se k zákonu staví negativně.