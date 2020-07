Koronavirus ONLINE: Další Češi nakažení v cizině, hrozba u moře a Vojtěch pro roušky v MHD

Češi na dovolené v cizině by si na dovolené měli dát pozor hlavně na to, s kým tančí na parketu nebo popíjejí drink. „Měli by se vyhýbat místům, kde je vyšší koncentrace osob, zejména hromadným akcím ve vnitřních prostorách, jako jsou kluby a podobně. Tam se nachází velké množství turistů z různých zemí a to je riziko,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) pro Lidovky.cz. Zmínil přitom, že dovolenkáři se nemusí nakazit od místních, ale mezi sebou.