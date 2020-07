Koronavirus ONLINE: Češi už zase vozí nákazu ze zahraničí. A roušky v Chorvatsku se vrací

Britský premiér Boris Johnson řekne příští týden zaměstnavatelům, aby začali své zaměstnance směrovat zpět na jejich pracovní místa. Aspoň do té míry, dokud je to bezpečné - chtěl by tak omezit práci z domova a pomoci nastartovat znovu ekonomiku. Úředníci a další státní zaměstnanci mají jít příkladem, upozornil deník Daily Mail, podle kterého to Johnson oznámí příští týden. Jenže od zaměstnavatelů se ozývá už teď, že své lidi v kancelářích nutně nepotřebují.