Bezpečnostní rada státu potvrdila kvůli koronaviru zákaz návštěv v lůžkových částech nemocnic i pobytových sociálních službách s platností od 10. března. Výjimkou jsou děti a osoby omezené na svých právech, pro jejich nejbližší zákaz neplatí. Ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická v Praze tak toho nařízení vidí jako nedomyšlené, které nic neomezuje. „Až na jednoho klienta našeho domova asistujeme klientům, kteří jsou na svých právech omezení, tedy návštěvy přijímat mohou. To tedy znamená, že máme zakázat návštěvy pouze pro jednu osobu? To nařízení je zcela nelogické. Vždyť navíc naši klienti chodí do škol, do práce,“ uvedla pro Blesk.cz ředitelka Domova Sulická Lenka Kohoutová.

„Je to nařízení pro nařízení. Nechápu, že se Bezpečnostní rada státu neporadila s někým, kdo o této problematice něco ví, například se zastřešujícími organizacemi nebo s ministryní práce a sociálních věcí Maláčovou. My samozřejmě nechceme nic bojkotovat, ale takový zákaz by měl být jednoznačný a jasný,“ doplnila Kohoutová, která navíc prozradila, že své klienty informuje a v domově dbají na větší hygienu pomocí dezinfekce.