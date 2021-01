Koronavirus ONLINE: Blatný se zbavil náměstka. A ministr po kolapsu nemocnic čelí vyšetřování

Protipandemická opatření, která nabízí ve čtvrtém stupni systém PES, nemají podle provozovatelů kin ekonomický význam. Otevřít kinosály se jim nevyplatí. Ve čtvrtém stupni, který by měl platit od 1. února, mohou totiž kina zaplnit jen 20 procent své kapacity.

Diváci by navíc museli například doložit negativní test a vstupenku by měl doplnit alespoň dvojkový respirátor (FFP2). Podle provozovatelé kinosálů by tak šli do ještě větší ztráty, než když jsou kina zavřená.