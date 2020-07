Koronavirus ONLINE: 80 dětí v karanténě po nákaze na táboře. A evropská stopka pro Černou Horu

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Česko hlásí 355 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 13 301 lidí, vyléčených je 8441 a aktuálně nakažených je pak 4505. Za úterý tak zatím přibylo 64 případů. V Letinách na Plzeňsku předčasně skončil dětský tábor. Pozitivní test mělo jedno z dětí, které se nakazilo doma, dalších 80 dětí muselo do karantény. Od úterního odpoledne se v okrese Jihlava vrací povinnost nosit roušky na veřejných místech a v MHD. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) podpořil názor epidemiologa Rastislava Maďara, že by se od října nebo listopadu mohly do MHD vrátit plošně. A státy Evropské unie vyškrtnou Srbsko a Černou Horu ze seznamu zemí, jejichž obyvatelé mohou cestovat přes vnější hranice evropského bloku, na seznamu tak zůstane jen 13 bezpečných států. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.