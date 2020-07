Koronavirus ONLINE: 53 nakažených v ČR za sobotu. A koronaprázdniny vyhnaly lidi do kempů

"Musíme na to být připravení. Investice do vzdělání - to se ví při každé hospodářské krizi - jsou ty nejbezpečnější peníze. Především rozhodují o penězích státu muži, ale já věřím Aleně Schillerové, že do toho zasáhne také ženskou silou a právě směrem k dětem, žákům a studentům ty peníze dostaneme,"

říká o hrozbě 2. vlny pandemie a dopadu na školství exministryně Kateřina Valachová (ČSSD) v rozhovoru pro Blesk Zprávy. "Potřebujeme dlouhodobější plán pro dálkové vzdělávání. To je ta každodenní praxe, abychom byli připraveni do budoucna. Co je výhoda v online vzdělávání, to jsme si všichni teď zkusili. Myslím, že ani ne jako politici, ale spíš jako rodiče, což je fajn. Aspoň si budeme vzdělávání ještě více vážit než doposavad," dodává.