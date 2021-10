Koronavirus ONLINE: 4262 případů za den a přes 1000 hospitalizovaných v ČR. Vojtěch zdvihl prst

„Prosím všechny, kdo toho může využít, aby si nechal aplikovat třetí dávku,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který poděkoval všem, kteří se nechali naočkovat, přeočkovat a těm, kteří dodržují protiepidemická opatření.

Znovu apeloval na 30 % lidí z populace, která je stále vnímavá k nemoci, aby zvážili očkování. „Jdeme do podzimního období, jdeme do zimy a obecně je to období, kdy se respirační choroby šíří,“ varoval ministr, který se obává, že malá proočkovanost povede ke zvyšujícímu se počtu hospitalizovaných. Vojtěch také upozorňuje, že by opět mohlo dojít k odkládání operací, kdyby byly zahlcené nemocnice.